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Корнеев: «Сейчас мы не видим «автобусов», футбол в России стал намного привлекательнее»

Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Корнеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что футбол в России стал привлекательнее за последний год.

«Как бы ни складывалась внешняя ситуация, футбол в России стал намного привлекательней. В том плане, что сейчас мы не видим «автобусов»: люди все-таки стараются играть в более открытый футбол, с большим количеством голов. Поэтому не думаю, что планка в РПЛ сильно упала. Понятно, что всегда хочется играть на международных соревнованиях, а пока у нас нет такой возможности. Но ситуация такая, какая есть. В данный момент ее невозможно изменить. Так что будем ждать хороших новостей. Тем не менее не могу сказать, что в этих условиях матчи внутри страны смотрю без интереса.
С чем связано исчезновение автобусов? Не знаю. Наверняка одна из причин в том, что пришли тренеры, которые не поддерживают эту стратегию, этот оборонительный стиль. Появились яркие команды, которые раньше чуть по-другому играли. Всё это в совокупности играет роль. Марцел Личка, например — один из таких ярких примеров. Подбирал игроков под свой стиль. Стиль «Оренбурга» при нем был достаточно узнаваемый. Еще Владимир Ивич в «Краснодаре» многое поменял в лучшую сторону», — приводят «Известия» слова Корнеева.

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).

Источник: https://iz.ru/1534616/aleksei-fomin/futbol-v-rossii-stal-namnogo-privlekatelnee
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
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