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Сегодня, 13:05

Корнеев об Угальде: «Он и в Голландии не забивал больше 10 за сезон...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Нападающй «Спартака» Манфред Угальде.
Нападающй «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих «Спартака» Манфреда Угальде и Шамара Николсона.

— В Шамара Николсона не верите?

— Николсон пока самый сильный форвард в «Спартаке», но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?

— Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? (у него сейчас 6)

— Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики. В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

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