Корнеев о трансферах «Спартака»: «Зимой Амарал может расчистить места для новых «гениальных» покупок»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник Маркиньос не усилил «Спартак».

— Допускаете, что зимой «Спартак» продаст Бонгонду? Он не делает разницу?

— Не тянет не только Бонгонда, но и большинство игроков этого состава. Так что, в принципе, многие могут покинуть клуб. Амарал как раз расчистит места для новых «гениальных» приобретений.

— На сколько процентов себя оправдало приобретение Медины?

— Мне нравится Медина, и вот его трансфер я не считаю провалом. Просто парагвайца «зачехлили», не дав честного шанса.

— Как вам игра Маркиньоса?

— Пока его главное отличие от остальных — футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле. Он, как и Абена, не игрок для больших задач.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

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