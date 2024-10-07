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Сегодня, 17:30

Корнеев о Гуарирапе: «Он слишком зациклен на том, чтобы забить самому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру форварда армейцев Сауля Гуарирапы в дерби с «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

— Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва?

— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев, — сказал Корнеев «СЭ».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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