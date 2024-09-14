Корнеев: «Сергеев не слабее Соболева»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Иван Сергеев, который недавно перешел в «Крылья Советов», принес реальную пользу сине-бело-голубым.

— Понимаете «Зенит», который решил продать Сергеева в «Крылья»? Он не соответствовал уровню чемпиона страны? Слабее Соболева?

— Сергеев — потрясающий игрок, который сполна и по праву не только отработал все вложенные в него средства, но и принес большую пользу «Зениту». Просто в футболе иногда приходит время, когда ты понимаешь, что надо идти дальше. И это время для Ивана наступило. Но он заслуживает только добрых слов. Большой комплимент ему от меня. Сергеев не слабее Соболева!

— Артур, похоже, уже проиграл конкуренцию Глушенкову на правом фланге. Будет игроком ротации?

— Артур им и был, игроком ротации, еще до прихода Глушенкова. Так что ничего не изменилось.