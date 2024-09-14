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Сегодня, 15:00

Корнеев: «Травма Волкова? Разговоры о его потенциале пусты!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что при необходимости Густаво Мантуан может сыграть на позиции правого защитника после травмы Сергея Волкова.

— Не ошибся ли Горшков, перейдя в «Зенит»? В основе вы его не видите?

— Горшков выбрал топ-клуб и решил попробовать свои силы. А в основе я его действительно не вижу.

— Нужно ли было «Зениту» покупать правого защитника (возвращать Адамова) после тяжелой травмы Волкова?

— Трансфер Волкова вообще не особо пришелся ко двору, так как он один из самых слабых правых защитников в лиге. А разговоры про его потенциал пусты! Голову не заменишь. Считаю, тот же Мантуан может закрыть эту позицию.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Игорь Корнеев
Сергей Волков (Зенит)
ФК Зенит
Густаво Мантуан

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