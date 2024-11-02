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Сегодня, 12:20

Корнеев: «Обляков намного функциональнее Барко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

— У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?

— Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.

— Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?

— Никогда этого не пойму. Тем более, что «Спартак» заплатил больше. Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро! Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт», не правда ли?

— Можете сравнить по уровню мастерства Барко и Облякова?

— На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно.

Можем ли мы представить Барко на другой позиции, кроме свободного художника? Не думаю. При этом, уровень мастерства аргентинского легионера достаточно высокий.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Иван Обляков
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко

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