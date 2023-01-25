Корнеев: «Дуарте меня не убедил, а приобретение Тавареша — это ставка на будущее»

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о трансферной политике «Спартака» в зимний период.

«По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества. Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов. За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка, но надеюсь она сработает, и игрок будет радовать своих болельщиков», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.