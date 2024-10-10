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Сегодня, 21:15

Корнеев: «Батраков — амбициозный игрок, который делает большую разницу на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о выборе полузащитника железнодорожников Алексея Бартакова лучшим игроком сентября в РПЛ.

«Здесь, я полностью согласен! Батраков — очень амбициозный игрок, который делает большую разницу на поле, но в тоже время, остается скромным к его заслугам! Это очень приятно видеть! Совет один — не останавливаться, мотивировать себя каждый день и еще больше работать над собой индивидуально, особенно над своими сильными качествами!» — приводит слова Корееева «РБ Спорт».

В голосовании за лучшего игрока сентября Батраков обошел своего одноклубника, защитника Илью Самошникова, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо» Москва) и Артема Дзюбу («Акрон»).

Источник: РБ Спорт
Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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