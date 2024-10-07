Корнеев о дерби: «Удивился, когда увидел в центре поля «Динамо» и Карраскаля, и Бителло»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над московским «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

— Закономерен ли результат?

— Более чем закономерен! ЦСКА переиграл «Динамо» по всем компонентам. Счет должен был быть другим. Минимум — 4:1 в пользу армейцев!

— Вам не показалось, что в первом тайме играли команды с разных полюсов турнирной таблицы? За счет чего ЦСКА имел такое подавляющее преимущество?

— Да, такие мысли меня посещали. Армейцы разрывали бело-голубых на всех участках поля. Как за счет быстрого перемещения мяча, так и индивидуальных действий подопечные Николича создали уйму моментов!

— Вы как-то назвали Облякова монстром в хорошем смысле этого слова. В первом тайме он соответствовал этому эпитету?

— Обляков и сегодня показал свой высокий уровень. Его вклад в игру очень важен! Просто не всегда можно уходить с поля с результативными действиями в активе. В целом Иван сыграл весьма полезно.

— С Файзуллаевым подопечные Лички до перерыва тоже совсем не справлялись?

— Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.

— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?

— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив, — сказал Корнеев «СЭ».

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