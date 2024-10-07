Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Корнеев о дерби: «Удивился, когда увидел в центре поля «Динамо» и Карраскаля, и Бителло»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над московским «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

— Закономерен ли результат?

— Более чем закономерен! ЦСКА переиграл «Динамо» по всем компонентам. Счет должен был быть другим. Минимум — 4:1 в пользу армейцев!

— Вам не показалось, что в первом тайме играли команды с разных полюсов турнирной таблицы? За счет чего ЦСКА имел такое подавляющее преимущество?

— Да, такие мысли меня посещали. Армейцы разрывали бело-голубых на всех участках поля. Как за счет быстрого перемещения мяча, так и индивидуальных действий подопечные Николича создали уйму моментов!

— Вы как-то назвали Облякова монстром в хорошем смысле этого слова. В первом тайме он соответствовал этому эпитету?

— Обляков и сегодня показал свой высокий уровень. Его вклад в игру очень важен! Просто не всегда можно уходить с поля с результативными действиями в активе. В целом Иван сыграл весьма полезно.

— С Файзуллаевым подопечные Лички до перерыва тоже совсем не справлялись?

— Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.

— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?

— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив, — сказал Корнеев «СЭ».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трусова подстриглась под каре
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
У Осинькина были слезы после поражения от «Локо», игроки просят губернатора не увольнять тренера
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«ЦСКА должен был победить с другим счетом. 4:1! Зачем Личка выпустил в центр Карраскаля и Бителло?» Мнение Корнеева
«Динамо» — ЦСКА: тренер армейцев выбросил на поле бутылку. Почему он не удален?
Даса пропустит до 4 недель из-за повреждения
Семин заступился за Осинькина: «Он специалист высокого уровня. Сколько изменений каждый год»
Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки
Гершкович — о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против таких назначений, есть много хороших российских специалистов»
Сегодня
Вчера
Неделя