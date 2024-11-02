Корнеев о Пьяниче: «Против «Спартака» выйдет с первых минут»

Сегодня, 13:20
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру звездного новичка команды Миралема Пьянича.
— Можно ли уже сейчас сделать первые выводы по игре Пьянича? Как он вам по этим турам?
— Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Конечно, Миралем — мастер, но ему нужна игровая практика, чтобы показывать свой реальный уровень.
— Ждать ли звездного боснийца в старте на дерби или его выпустят во втором тайме, когда нужно будет дожимать?
— Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут.
— На длинной дистанции Пьянич выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?
— Они могут и вместе играть. По позиции Пьянич и Кисляк не конкуренты.
ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.