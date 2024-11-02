Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Корнеев о Пьяниче: «Против «Спартака» выйдет с первых минут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру звездного новичка команды Миралема Пьянича.

— Можно ли уже сейчас сделать первые выводы по игре Пьянича? Как он вам по этим турам?

— Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Конечно, Миралем — мастер, но ему нужна игровая практика, чтобы показывать свой реальный уровень.

— Ждать ли звездного боснийца в старте на дерби или его выпустят во втором тайме, когда нужно будет дожимать?

— Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут.

— На длинной дистанции Пьянич выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Они могут и вместе играть. По позиции Пьянич и Кисляк не конкуренты.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако
Газзаев — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Мы станем свидетелями бескомпромиссной борьбы»
ЦСКА — «Спартак»: прогнозы на матч РПЛ сегодня
Иванов судит 200-й матч
Корнеев о трансферах «Спартака»: «Зимой Амарал может расчистить места для новых «гениальных» покупок»
Корнеев: «Обляков намного функциональнее Барко»
Сегодня
Вчера
Неделя