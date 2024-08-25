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Сегодня, 07:50

Лебеденко: «Лучший период в карьере — 2004 год, когда с «Торпедо» шли на первом месте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, какой период в карьере считаете лучшим для себя.

«Я думаю, что это 2004 год, когда мы с «Торпедо» долго шли на первом месте. Еще, возможно, с «Тереком» при Черчесове (осенью 2012 года), когда команда достаточно успешно выступала. И мы тоже порядка 10-11 туров шли на первом месте. Я там показывал достаточно качественный футбол», — приводят «Известия» слова Лебеденко.

17 августа 41-летний россиянин вышел на замену в матче 6-го тура первой лиги против «Нефтехимика» в день 100-летия со дня основания «Торпедо».

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».

Источник: Известия
Игорь Лебеденко
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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