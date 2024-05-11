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Сегодня, 03:35

Ледяхов: «Есть вероятность, что «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» есть вариант, что он может побороться за тройку. Будем ждать, что «Спартак» проявит максимум усилий и наберёт очки с «Краснодаром». Можно согласиться с тем, что «Спартак» — фаворит матча, но игра на игру не приходится. «Краснодар» тоже должен сделать выводы из предыдущих неудачных встреч. «Спартаку» будет сложно и произойти может все.

Конечно, есть вероятность, что «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара» уже в этом матче. Краснодарцы не показывают ту игру, которая присуща команде, борющейся за чемпионство. Поэтому невозможно исключать, что «Спартак» обыграет «Краснодар», — цитирует Legalbet Ледяхова.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу, 11 мая. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-est-veroyatnost-chto-spartak-mozhet-pohoronit/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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