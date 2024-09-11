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Сегодня, 04:20

Ледяхов: «Соболев не давал клятву верности «Спартаку». Кто платит, тот и заказывает музыку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев не давал клятву верности красно-белым. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ничего сверхъестественного в переходе Соболева в «Зенит» нет. В Санкт-Петербурге ему предложили более комфортные условия, поэтому он выбрал этот вариант. В «Зените» конкуренция очень высокая. Там много нападающих. Соболеву будет трудно адаптироваться в «Зените».

Кордоба — один из лучших футболистов в РПЛ. Такой сильный футболист может помочь любой команде. У «Спартака» собирается довольно серьезная группа атаки, если придет Кордоба. Я только за переход Джона в «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Кордоба
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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