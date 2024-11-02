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Сегодня, 06:01

Ледяхов: «Спартак» и ЦСКА сейчас находятся в середине турнирной таблицы, поэтому их можно называть середняками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

«Ожидаем красивой, захватывающей и зрелищной игры для болельщиков. Хотелось бы увидеть побольше голов от команд. ЦСКА играет дома, и, наверное, хозяева должны владеть территорией. Но это дерби, поэтому всё будет непредсказуемо. Это же «дерби всея Руси», как его называют, поэтому игра будет обоюдоострой. Фаворита в матче нет.

Получается, «Спартак» и ЦСКА сейчас находятся в середине турнирной таблицы, поэтому их можно называть середняками. Когда команды будут находиться наверху, то их будут называть претендентами на медали. Но пока по очкам и по игре они находятся там, где находятся», — цитирует Legalbet Ледяхова.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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