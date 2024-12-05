Ледяхов: «Не вижу прогресса у ЦСКА при Николиче»

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил результаты ЦСКА в этом сезоне.

«Противоречивое мнение о ЦСКА. Были неплохие игры, но со встречи со «Спартаком» пошли матчи низкого уровня. Очков они не набирают, проигрывают. ЦСКА находится на том месте, на котором и должен находиться. Они шестые по составу и по игре.

ЦСКА не хватает качественных футболистов. Команда несбалансированная во всех линиях. Да, в обороне играют достаточно уверенно, но в атаке очевидные проблемы. Им нужен забивной нападающий. У них есть форварды, но они не дотягивают до уровня команды.

Что я думаю о Марко Николиче? Ну тренер и тренер. Я не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Владимира Федотова. При нем команда выглядела достаточно убедительно. При Николиче сейчас они менее убедительны», — цитирует Legalbet Ледяхова.

ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 6е место с 28 очками.