Ледяхов: «Разрыв между «Зенитом» и «Спартаком» всего 6 очков. Они могут побороться, я верю в это»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы красно-белых на чемпионство в сезоне-2022/23.

«В предсезонном турнире «Спартак» действительно выглядел очень неплохо. Я извиняюсь, что не смотрел ни одной игры, но моменты видел, в курсе всех результатов. Разрыв между «Зенитом» и «Спартаком» всего 6 очков. Здесь, конечно, они могут побороться, я верю в это. Но думаю, что петербуржцы никому первое место не отдадут и выиграют очередной чемпионат. «Спартак» как мы знаем, а уже было такое, когда они выглядели в таких турнирах с другими тренерами очень убедительно, а потом начинался сезон, и были уже совсем другие результаты. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы составили конкуренцию «Зениту», но я не хочу преждевременно как-то восхищаться готовностью команды к чемпионату», — приводит слова Ледяхова Betonmobile.ru.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.