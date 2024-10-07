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Сегодня, 19:35

Ледяхов — о Слишковиче: «Видимо, в «Оренбурге» довольны работой иностранных специалистов»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» и «Балтики» Игорь Ледяхов поделился мнением о назначении Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Не знаю, насколько Слишкович подойдет «Оренбургу». Мы знаем его только по работе в «Спартаке» — не длительный период. Будем смотреть, что получится со Слишковичем. Почему опять иностранец? Это же решение руководства. Видимо, они довольны работой иностранных специалистов, потому их и ищут. Так что все вопросы к ним», — цитирует Ледяхова Metaratings.ru.

«Оренбург» объявил о назначении Слишковича 7 октября. Он сменил на посту главного тренера команды испанца Давида Деограсию. Контракт с 41-летним боснийцем рассчитан на два года.

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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