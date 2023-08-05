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Сегодня, 17:33

Ледяхов: «Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Алании» и бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, сможет ли Даниил Хлусевич перейти в «Болонью».

«В начале сезона Хлусевич показывает очень квалифицированную игру. Он хорошо готов физически, и тактически, думаю, он прибавил. Логично, что им интересуются итальянские команды. «Болонья» — не топ-клуб, а команда среднего уровня чемпионата Италии. Почему бы ему туда не перейти? Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает Хлусевича на позицию левого защитника, но пока не делала официального предложения «Спартаку».

В двух матчах чемпионата России 22-летний игрок забил 2 мяча.

Источник: РБ Спорт
Даниил Хлусевич
Игорь Ледяхов
ФК Болонья
ФК Спартак (Москва)
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