Ледяхов: «Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»

Тренер «Алании» и бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, сможет ли Даниил Хлусевич перейти в «Болонью».

«В начале сезона Хлусевич показывает очень квалифицированную игру. Он хорошо готов физически, и тактически, думаю, он прибавил. Логично, что им интересуются итальянские команды. «Болонья» — не топ-клуб, а команда среднего уровня чемпионата Италии. Почему бы ему туда не перейти? Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает Хлусевича на позицию левого защитника, но пока не делала официального предложения «Спартаку».

В двух матчах чемпионата России 22-летний игрок забил 2 мяча.