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Сегодня, 17:26

Ледяхов: «Глушаков однозначно поможет «Нижнему Новгороду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал предстоящий переход полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

— Чем Глушаков может помочь «Нижнему Новгороду»?

— Главное — опытом. У него богатый опыт выступления в Российской премьер-лиге. К тому же, он футболист достаточно мастеровитый. Такой команде, как «Нижний Новгород», он естественно многим поможет, — сказал Ледяхов «Спорт День за Днем».

— «Нижний Новгород» — относительно молодая команда по возрасту игроков. Глушаков там будет самым возрастным футболистом. Это станет для Дениса преимуществом или недостатком?

— Денис физически очень хорошо готов, поэтому на его возраст не надо смотреть. Он еще может 2-3 года играть на высоком уровне, поэтому я не думаю, что возраст станет для него помехой.

— Как смена клуба отразится на самом Глушакове?

— Мы не знаем, как для него это будет. Но то, что он поможет «Нижнему Новгороду» — однозначно.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне 35-летний хавбек провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ledyakhov-rasskazal-chem-glushakov-mozhet-pomoch-nizhnemu-novgorodu
Денис Глушаков
Игорь Ледяхов
ФК Нижний Новгород
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