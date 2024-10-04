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Сегодня, 09:53

Ледяхов: «Было бы интересно поработать с «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов рассказал, согласился бы он возглавить «Оренбург».

«Почему нет? Любая работа — почетна. Команда играющая, много латиноамериканцев. Клуб борется за выживание? Никаких проблем. Они обладают таким составом, который может спокойно бороться и способен находиться выше в турнирной таблице. Тут нет никаких проблем. Владимир Слишкович? Он неплохо себя проявил, работая в «Спартаке». Это был короткий период, но он работал здесь. Слишкович знает наш чемпионат. Если в «Оренбурге» примут такое решение, то будем смотреть, как у него получится», — приводит слова Ледяхова «Спорт День за Днем».

После 10 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в таблице, набрав 7 очков.

Источник: Спорт День за Днем
Игорь Ледяхов
ФК Оренбург

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