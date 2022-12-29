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Сегодня, 18:24

Игорь Ледяхов: «У ребят короткий век — футболистам нужны игры. Они не могут ждать год-два»

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Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение об этом может быть принято на исполкоме РФС, который пройдет 30 декабря по видеосвязи.

— У меня такое мнение, что нужно переходить, если есть возможность, — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова. — Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу. Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения. Другое дело, что надо быть уверенным, что нам разрешат участвовать в чемпионате мира. Это основная проблема. Мы можем перейти, а потом нам опять запретят играть на ЧМ.

— Тяжело будет перестраиваться после Испании, Италии на Монголию, Малайзию.

— Конечно. Вы представляете Лигу чемпионов в Европе и в Азии. Но футболистам нужны игры. У ребят короткий век. Им надо играть. Они не могут ждать год-два. Я вижу только один выход из этого положения — играть в Азии. Чтобы ребята прогрессировали и участвовали в международных встречах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Ледяхов
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