Ледяхов: «Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли»

Сегодня, 15:44
Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение по поводу работы Гильермо Абаскаля в московской команде.
— «Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой, — сказал Ледяхов.
— Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория?
— На данный момент да. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли, — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.
В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.