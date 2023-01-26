Ледяхов: «Удивлен, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о новых трансферах красно-белых.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

«Спартак» закрыл две своих проблемных позиции, подписав Тавареша и Дуарте. Думаю, что можно было бы опорника посмотреть, но, наверное, главный тренер уверен в тех игроках, которые у него есть. «Спартак» достаточно укомплектован, чтобы хорошо закончить сезон. Удивлен, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию. Тем более наши клубы сейчас не участвуют в еврокубках. Видимо, клуб убедил игрока финансами. Посмотрим, как Тавареш и Дуарте будут выглядеть на уровне «Спартака», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Контракт с Дуарте подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.