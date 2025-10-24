24 октября, 01:40
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 13-го тура РПЛ против «Зенита» отметил, что московская команда едет в Санкт-Петербург за победой.
— До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?
— Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.
— Вы на выходных будете играть в Питере.
— Мы едем туда побеждать.
— Звучит сильно.
—А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17.30 по московскому времени.
Футболист Сапогов
Что он прет? Стыдно, даже что он представляет команду. Куда-нибудь бы его уже продали. В ФНЛ, на больше он не тянет. Пусть молодой играет, уж точно не хуже результат будет.
24.10.2025
Эстебан
Размечтался, Лещ! Держи карман пошире, вас в Питере прибьют как миленьких!
24.10.2025
Sergey Sparker
Вот и стал Лещук победителем, И лесов и полей повелителем.
24.10.2025
Sergey Sparker
Похоже что дурачок, да еще и бухой. Эк развезло!
24.10.2025
Saiga-спринтер
История Динамо скомкалась с дня проклятия Севидова.
24.10.2025
Иван Берлиоз
"Кафанов бы не опоздал"-мечтатель Карпин................
24.10.2025
Slim Tallers
Ахмат с Ростовом вот-вот обойдут Динамо,и уже десятое место. И это лучший российский тренер,по словам ушедшего к Кобзону Уткина.
24.10.2025
Келофин
Похоже после таких заявлений Семак выставит автобус....
24.10.2025
Max Stch
ИНСАЙД...Лещук в матче https://risovach.com/memimages/2025/10/24/e718ec5b09ae8d1829a6862d10c05fd4.jpg
24.10.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
На носу игра - скорее второе!
24.10.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Пьяный заяц - страшный зверь! Просто аллегория...(Болельщик Динамо).
24.10.2025
Garryman
Прочитав слова Лещука, Александр Соболев ухмыльнулся и смачно сплюнул.
24.10.2025
DS
Что-то из #всейстраны ни одного лайка не поступило на данный высер.
24.10.2025
Ю.Ю.
Настрой понятный. Но с "пусть они нас бояться" и "у нас история больше" явный перебор.
24.10.2025
Ю.Ю.
Сами опрос по стране проводили или доверили кому?
24.10.2025
bvp
Бредит.
24.10.2025
Anonymous357
Он бухой, или просто дурачок?
24.10.2025
Dron56
Правильно ! Этих нужно побеждать, вся Страна за Динамо будет болеть . Только победа ! Только Динамо !
24.10.2025
Кариока_двойка.
"У нас история". Это у Яшина истрия, а вся история Лещука, это банка, и пенки.
24.10.2025
Федот
Зайцы раньше скромнее были.
24.10.2025
m_16
Древний анекдот: Идет ма-а-аленький такой скиненок лет 12-ти по рынку с мамой. Скиненок, как и полагается одет в джинсы, до колен закатанные, папины подтяжки, говнодавы, белая бритая голова с порезами, красавец короче, белый воин нах. Подходят к прилавку, где здоровенный хачик нацисткие футболки продает. Хачик: "Вай, какой красавец идет! Купи футболку свастики-шмастики, гитлеры-шмитлеры! Все есть! Выбирай любую!" Скиненок: "Ма-а-ам, купи футболку!!! Вон ту, с white power!" Хачик дает футболку, скиненок ее меряет перед зеркалом, плечики расправляет... Хачик в притворном ужасе: "Вай, скинхед! Вай, баюс!"
24.10.2025