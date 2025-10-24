Лещук: «Мы едем в Питер побеждать — пусть они боятся, что к ним едет «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 13-го тура РПЛ против «Зенита» отметил, что московская команда едет в Санкт-Петербург за победой.

— До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?

— Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.

— Вы на выходных будете играть в Питере.

— Мы едем туда побеждать.

— Звучит сильно.

—А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17.30 по московскому времени.