Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

24 октября, 01:40

Лещук: «Мы едем в Питер побеждать — пусть они боятся, что к ним едет «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 13-го тура РПЛ против «Зенита» отметил, что московская команда едет в Санкт-Петербург за победой.

— До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?

— Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.

— Вы на выходных будете играть в Питере.

— Мы едем туда побеждать.

— Звучит сильно.

—А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
22

  • Футболист Сапогов

    Что он прет? Стыдно, даже что он представляет команду. Куда-нибудь бы его уже продали. В ФНЛ, на больше он не тянет. Пусть молодой играет, уж точно не хуже результат будет.

    24.10.2025

  • Эстебан

    Размечтался, Лещ! Держи карман пошире, вас в Питере прибьют как миленьких!

    24.10.2025

  • Sergey Sparker

    Вот и стал Лещук победителем, И лесов и полей повелителем.

    24.10.2025

  • Sergey Sparker

    Похоже что дурачок, да еще и бухой. Эк развезло!

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    История Динамо скомкалась с дня проклятия Севидова.

    24.10.2025

  • Иван Берлиоз

    "Кафанов бы не опоздал"-мечтатель Карпин................

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Ахмат с Ростовом вот-вот обойдут Динамо,и уже десятое место. И это лучший российский тренер,по словам ушедшего к Кобзону Уткина.

    24.10.2025

  • Келофин

    Похоже после таких заявлений Семак выставит автобус....

    24.10.2025

  • Max Stch

    ИНСАЙД...Лещук в матче https://risovach.com/memimages/2025/10/24/e718ec5b09ae8d1829a6862d10c05fd4.jpg

    24.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    На носу игра - скорее второе!

    24.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Пьяный заяц - страшный зверь! Просто аллегория...(Болельщик Динамо).

    24.10.2025

  • Garryman

    Прочитав слова Лещука, Александр Соболев ухмыльнулся и смачно сплюнул.

    24.10.2025

  • DS

    Что-то из #всейстраны ни одного лайка не поступило на данный высер.

    24.10.2025

  • Ю.Ю.

    Настрой понятный. Но с "пусть они нас бояться" и "у нас история больше" явный перебор.

    24.10.2025

  • Ю.Ю.

    Сами опрос по стране проводили или доверили кому?

    24.10.2025

  • bvp

    Бредит.

    24.10.2025

  • Anonymous357

    Он бухой, или просто дурачок?

    24.10.2025

  • Dron56

    Правильно ! Этих нужно побеждать, вся Страна за Динамо будет болеть . Только победа ! Только Динамо !

    24.10.2025

  • Кариока_двойка.

    "У нас история". Это у Яшина истрия, а вся история Лещука, это банка, и пенки.

    24.10.2025

  • Федот

    Зайцы раньше скромнее были.

    24.10.2025

  • m_16

    Древний анекдот: Идет ма-а-аленький такой скиненок лет 12-ти по рынку с мамой. Скиненок, как и полагается одет в джинсы, до колен закатанные, папины подтяжки, говнодавы, белая бритая голова с порезами, красавец короче, белый воин нах. Подходят к прилавку, где здоровенный хачик нацисткие футболки продает. Хачик: "Вай, какой красавец идет! Купи футболку свастики-шмастики, гитлеры-шмитлеры! Все есть! Выбирай любую!" Скиненок: "Ма-а-ам, купи футболку!!! Вон ту, с white power!" Хачик дает футболку, скиненок ее меряет перед зеркалом, плечики расправляет... Хачик в притворном ужасе: "Вай, скинхед! Вай, баюс!"

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Лещук
    Футбол
    Лига Европы УЕФА
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
    ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
    КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
    «Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
    «Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
    В «Зените» опровергли слухи о Баринове
    «Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя