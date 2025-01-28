Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:32

Лещук: «После гола в Грозном меня на первой же тренировке поставили на пять минут в нападение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что не сможет повторить свой гол в ворота «Ахмата» (1:1) в матче 17-го тура РПЛ.

— Свой гол в ворота «Ахмата» когда-нибудь сможете повторить хотя бы на тренировке?

— Думаю, нет. Но после гола в Грозном меня на первой же тренировке поставили на пять минут в нападение. И я забил мяч. Видимо, в целом задатки нападающего у меня есть (улыбается).

— Кстати, в эпизоде с тем голом «Ахмату» вы осмысленно направляли мяч в борьбу ближе к воротам? Или просто важно было выиграть борьбу и забросить головой куда получится?

— Больше просто хотелось отправить его в сторону ворот. Чтобы его кто-то мог запинать за ленточку или он напрямую залетел. В итоге залетел напрямую. Когда бежишь на ближнюю штангу при навесе, главное — чиркнуть в сторону ворот с расчетом, что кто-то его там добьет.

— Объясните как вратарь: Гиорги Шелия ошибся или при такой траектории мяча трудно принять правильное решение?

— Думаю, он чуть не рассчитал. И то ли не попал по мячу, то ли его смутила заварушка во вратарской, когда скопилось много людей, и все вели борьбу. Точно не знаю, что конкретно ему помешало. Когда потом смотрел повтор, больше пытался понять, как вообще можно было ударить по такой траектории.

Источник: «Известия»
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя