Лещук: «Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «РБ Спорт» отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова, что бело-голубым необходим новый голкипер.

— Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

— В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.