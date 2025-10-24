24 октября, 02:19
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «РБ Спорт» отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова, что бело-голубым необходим новый голкипер.
— Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?
— В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.
— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.
— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.
Антон Саныч
Лещук редкостно не профессиональное, конечно... А Расулов интересный
24.10.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Лещук: —Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря. Быстров: - ВладимСергеич!
24.10.2025
m_16
Всё может быть, всё может быть... :)
24.10.2025