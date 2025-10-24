Видео
24 октября, 02:19

Лещук: «Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «РБ Спорт» отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова, что бело-голубым необходим новый голкипер.

— Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

— В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.

Источник: «РБ Спорт»
3

  • Антон Саныч

    Лещук редкостно не профессиональное, конечно... А Расулов интересный

    24.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Лещук: —Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря. Быстров: - ВладимСергеич!

    24.10.2025

  • m_16

    Всё может быть, всё может быть... :)

    24.10.2025

    Владимир Быстров
    Игорь Лещук
    Футбол
    ФК Динамо (Москва)
