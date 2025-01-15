Лещук — о приходе Трампа: «Единственные, кто знают все — создатели сериала «Симпсоны»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, повлияет ли вступление Дональда Трампа в должность президента США на допуск россиян к международным стартам.

— Тяжело об этом говорить. Да, вроде бы он настроен на то, чтобы ситуация нормализовалась. При этом его заявления по поводу Гренландии тоже вызывают вопросы. Как к этому отнесутся другие страны? Что из этого может получиться? Главное, чтобы не произошло какого-то глобального конфликта, ухудшающего ситуацию.

С одной стороны, вроде бы хорошо, что, возможно, теперь наконец-то будет какой-то диалог. Но к чему все это приведет — тяжело судить. Каждый год происходит что-то новое. Жизнь как сериал: то ковид, то еще что-то. Нельзя загадывать. Единственные, кто знают все — создатели сериала «Симпсоны».

Недавно увидел, что его нужно пересмотреть полностью, чтобы понимать, что будет дальше. Ведь, как оказалось, глобальный пожар в Лос-Анджелесе «Симпсоны» тоже предсказали. Очень интересно, как они это создавали. Многое сходится, — сказал Лещук «СЭ».

Трамп сменит Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов 20 января.