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Сегодня, 12:02

Лещук: «За 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке.

«Зачем разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке? Да, деньги имеются (смеется). Times Square — известная площадь, всем известна. Баннер висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещук является воспитанником «Динамо». В этом сезоне 27-летний голкипер провел 4 матча за бело-голубых в Кубке России и пропустил 8 мячей.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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