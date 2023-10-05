Лещук: «За 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке.

«Зачем разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке? Да, деньги имеются (смеется). Times Square — известная площадь, всем известна. Баннер висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещук является воспитанником «Динамо». В этом сезоне 27-летний голкипер провел 4 матча за бело-голубых в Кубке России и пропустил 8 мячей.