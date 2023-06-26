Футболист Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем в США»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своем отдыхе в США, а также сравнил уровень жизни с Россией.

«В США я сейчас все больше обращаю внимание, что у них далеко не все идеально. Нормально покушать в Америке — большая проблема. Здесь сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было. У них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. В Москве даже шаурма вкуснее!

Многим официантам вообще все равно на тебя! Тут считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого просто нет! У нас, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке — 20-22 процента. Как бы понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет намного лучше!» - приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Ранее Лещук рассказал о негативном опыте, с которым столкнулся в одном из аэропортов США во время отпуска.