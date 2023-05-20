Лещук — о первом матче после отставки Йокановича: «В целом стало чуть проще. Все раскрепостились»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что изменилось в игре команды после отставки Славиши Йокановича.

— Самый сложный момент — это удар с центра поля?

— В первом тайме выходили 1:1, головой били с центра, могло быть более опасно. Но даже с центра я увидел, поэтому не было какой-то неожиданности.

— «Динамо» сегодня имело колоссальное преимущество.

— Это плохо, что пижонили. Должны были играть намного энергичнее и доводить эту игру до более разгромного счета, потому что преимущество было. Могли сыграть в более привлекательный футбол.

— Как на команде отразилось отсутствие Йокановича?

— В целом стало чуть проще. Все раскрепостились. Все понимают требования, которые просит новый тренерский штаб. С ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просто Йоканович.

«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.