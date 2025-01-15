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Лещук: «В Азии очень простые люди, без выпендрежа, в основной массе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях после поездки в Японию.

— Недавно в сети завирусилось твое видео с оленями из Японии.

— А оно завирусилось? Не замечал.

— Многие паблики дали. Можешь сравнить японский, например, с московским зоопарком?

— Это немного разные вещи. В Москве много животных, там были только олени. В японском ты в контакте с животными, конечно, это интереснее. Они ходят рядом с тобой, подходят — кормишь. В начале парка олени наглые, когда уходишь вглубь, более спокойные, как в обычной жизни.

— Билет дорогой?

— Это бесплатно. Заходишь, можешь гулять. Это обычный парк, просто они там живут. Единственное, если захочешь покормить, то нужно будет купить. 200 йен — 300 рублей, что-то такое.

— Что вынес из поездки в Японию?

— В Азии очень простые люди, без выпендрежа, в основной массе. Всегда охотно помогут.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука
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Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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