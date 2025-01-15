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Лещук: «Когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о негативных комментариях в своем Telegram-канале.

— В конце 2024-го про тебя много писали после гола «Ахмату». Были и отдельные большие материалы.

— Да? Ничего себе. Хорошо, что не читаю ничего. Я уже боюсь. Только у себя в Telegram-канале вижу, что пишут. И то, когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей. На стороннем ресурсе можешь меня хейтить. Но здесь ты пришел ко мне на страницу...

— Чтобы написать такое.

— Понятное дело, что может быть какое-то свое мнение, противоположное моему, но когда идут оскорбления, явно этим людям не надо быть на моем канале. По крайней мере мне читать такие комментарии точно не нужно.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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