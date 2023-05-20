Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 мая, 19:23

Лещук — о работе с Йокановичем: «Это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о работе с бывшим тренером команды Славишей Йокановичем.

— Правильно ли я понимаю, что футбол, который строит Йоканович, команда не совсем понимала?

— Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле, было видно, что это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть. Каждый играл, как он понимает, не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам в принципе объяснили знакомые требования, стало более понятно, во что играть, как двигаться, открываться и куда бежать.

— Для вас удивительно, какая манера была у этого тренера? Все-таки считается, что западный подход более передовой.

— У нас молодая команда. Думаю, что он больше под возрастную команду, чем под молодую, потому что здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать, а было больше так, что как можете — так играйте. Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук — о первом матче после отставки Йокановича: «В целом стало чуть проще. Все раскрепостились»

Клотет вывел «Торпедо» общаться с болельщиками после разгромного поражения от «Динамо»