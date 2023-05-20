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20 мая, 19:07

Лещук — о Йокановиче: «Тренера не сливали. Не было понимания, как играть»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о смене тренера в команде.

— В последних матчах было напряжение. Не было хорошего интересного футбола. Всегда новый тренер придает эмоции. Выдохнули.

— Алпатов продолжает линию Шварца?

— От каждого тренерского штаба нужно почерпнуть что-то хорошее. От Шварца взяли положительные моменты, которые были в нашей игре. И применили их сегодня. Какие-то моменты были похожие. Что-то было новое. Надеюсь, в следующих играх покажем еще более интересный футбол. После увольнения Йокановича руководство «Динамо» сказало, что нам нужно выиграть оставшиеся три игры. Не надо думать об отпуске. Нужно работать и до конца довести этот чемпионат. Тем более будет новый тренер. Каждому нужно проявить себя перед новым тренерским штабом.

— Прощание с Йокановичем?

— К нам никто не заходил. Ни в раздевалку. Ни на следующий день. Было написано в чате одно сообщение и все.

— Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?

— Не знаю. На самом деле если так взять, с самого начала были обсуждения, что что-то не совсем то происходит. Думали, он доведет свое видение футбола до нас, но так и не получилось. С самого начала было большое сравнение с предыдущим тренером и наверное, это было неправильно с нашей стороны сравнивать его и Шварца.

— Сливали тренера?

— Ничего такого не было. Каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия. Не было понимания, как играть. Кто-то расстраивался, кто-то психовал.

«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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