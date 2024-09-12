Осинькин: «Соболева «Крыльям» никто не предлагал. Дзюбу мы не рассматривали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» заявил, что «Спартак» не предлагал «Крыльям» взять в аренду нападающего Александра Соболева.

— Это правда, что существовал вариант, при котором «Крылья» могли арендовать у «Спартака» Соболева, если бы он не договорился с «Зенитом»?

— Чего только не писали в последнее время (улыбается). И Соболева к нам сватали, и Дзюбу.

— Так что же из этого правда?

— Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.

— Только в прессе?

— Да. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

— Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

— Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали — и все, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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