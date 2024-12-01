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Сегодня, 16:29

Осинькин о коррупционном скандале: «Стараемся делать все, чтобы это не влияло на команду»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состояние команды после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Мы все сделали, чтобы в этой ситуации думать только о футболе. Работы мы полностью выполнили. Все что касается футбола, шло обычным чередом. Надеюсь, это состояние будет на протяжении всей игры.

Мы все делаем, чтобы [ситуация] не влияла. Если я скажу, что не влияет, вы [журналисты] мне скажете пару матчей, на которые это отразилось. Но опять же, все делаем, чтобы это не отражалось. И после матчей с «Ахматом» и ЦСКА мы как команда были в нормальном состоянии», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер» перед игрой с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 1 декабря. Начало — в 16.30 мск.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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