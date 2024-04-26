Осинькин: «Тяжелейшая игра, легко в Воронеже никому еще не было»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Две травмы на первых минутах встречи спутали нам все карты. Немного не хватало после этого слота замен во втором тайме. Нам нужны были замены, по характеру игры нам надо было освежать игру, но у нас только один слот замен, и мы тянули с ним до последнего. В итоге удачно все сложилось. Из-за травм на какой-то период потеряли в скорости и тот план, который хотели на игру подготовить. Тяжелейшая игра, легко здесь никому еще не было: бороться, перетерпеть. В конце — защитить счет», — цитирует пресс-служба клуба Осинькина.

«Крылья Советов» набрали 39 очков и идут на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками занимает 11-ю строчку.