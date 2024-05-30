Игорь Осинькин: «Ни один из клубов не показал чемпионской игры в минувшем сезоне»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил мнение, что в минувшем сезоне РПЛ ни одна из команд не показала чемпионской игры.

«Наверное, в этом году все были достойны стать победителями. Наверное, такой чемпионской игры, к которой нас приучили прошлые сезоны, никто не показал. Но почему эта чемпионская игра обязательно должна быть такой, когда ты побеждаешь за пять туров до конца?

Этот розыгрыш был интересным. Три команды прошли его ровнее всех, а «Зенит» стал чемпионом. Случайно? Шестой раз? Нет, не случайно! Наверное, ему в чем-то повезло. Но могло повезти и другим», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Вторым стал «Краснодар», третьим — «Динамо», которое уступило «быкам» по результатам личных встреч.