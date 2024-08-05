Осинькин: «Я чувствую полную поддержку от руководства «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о своем будущем после поражения от «Спартака» (0:3) в 3-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

— Мысли об оттавке вас не посещали?

— Меня — нет.

— Есть ли поддержка со стороны руководства?

— На любом уровне была высказана полная поддержка. Понимали, что опаздываем с подготовкой к сезону в силу разных внутренних причин. Непросто было комплектоваться. Я чувствую полную поддержку и понимание проблем, что у нас есть. И понимаю, как их решать, — сказал Осинькин.

В следующем матче самарцы сыграют дома против «Факела» 11 августа.