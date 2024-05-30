Игорь Осинькин назвал лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2023/24

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ сезона-2023/24.

«Лучший футболист — Глушенков. С ним конкурирует только Тюкавин, он завершитель, провел сильный сезон, это один из героев концовки чемпионата. Но Глушенков может забить, отдать, сыграть более креативно. Его навыки в этом году проявились очень хорошо», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний Глушенков провел 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Рыночная стоимость хавбека составляет 7,5 миллиона евро, по данным Transfermarkt.