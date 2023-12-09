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Осинькин: «Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов станем еще сильней»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил прошедшую часть сезона для команды. 9 декабря самарцы на выезде проиграли «Спартаку» (0:3) в матче 18-го туреа РПЛ.

— Как оцените прошедшую часть сезона?

— Между четверкой и пятеркой. Мы максималисты, хотим еще больше. Единственное изменение в составе — уход Коваленко. В прошлом году мы боролись за выживание. Этот год — мы провели с третьего по шестое место. Это большая разница, она значимая. Я сейчас поблагодарил ребят. Они повели хорошую работу. Мы друг другу доверяли. Хотим быть еще сильнее. Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов станем еще сильней.

— Стоит ли что-то менять, чтобы не играть в такую погоду? И повлияла ли она на исход матча?

— В наше время говорили, что матч состоится при любой погоде. На эти вещи надо смотреть таким образом, какое отношение — так и бывает. Если бы мы посмотрели на хронику, то там тоже такое было и ничего. На сегодняшний исход матча погода не повлияла. Могли сыграть и по-другому, но это просто был футбол, в котором кто-то оказался сильнее. Если поменять местами словами осень-весна, разве откуда-то появится игровые даты? Не все так просто. В идеале — не залезать в декабрь. В прошлом сезоне мы и в феврале начинали. Желательно не залазить в северные города, где действительно сложно по условиям. Было бы здорово, если бы одна из арен в Москве была крутой, есть южные города, есть арена Зенита. А зима и в следующем году придет.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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