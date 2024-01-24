Осинькин: «Матчи на международном уровне обогащают молодых футболистов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил о необходимости допустить юношеские сборные России по футболу к международным соревнованиям.

«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Особенно жалко молодых футболистов. Матчи на международном уровне их обогащают, у них появляется дополнительный опыт, они могут себя конкурентно сравнить. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Ранее исполком УЕФА допустил к международным турнирам сборные России до 17 лет, но через некоторое время отменил свое решение из-за нежелания европейских команд выступать в турнирах с россиянами.