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Сегодня, 13:47

Осинькин: «Матчи на международном уровне обогащают молодых футболистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил о необходимости допустить юношеские сборные России по футболу к международным соревнованиям.

«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Особенно жалко молодых футболистов. Матчи на международном уровне их обогащают, у них появляется дополнительный опыт, они могут себя конкурентно сравнить. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Ранее исполком УЕФА допустил к международным турнирам сборные России до 17 лет, но через некоторое время отменил свое решение из-за нежелания европейских команд выступать в турнирах с россиянами.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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