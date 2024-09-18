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Сегодня, 03:03

Осинькин: «Крылья» готовы брать молодых русских футболистов. Тот канальчик, которым мы пользовались, иссяк»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, насколько ему комфортно работать с легионерами.

«Мы всегда готовы брать молодых перспективных русских футболистов. Например, взяли Дмитриева. Но сейчас очень тяжело их [молодых россиян] найти. Тот канальчик, которым мы раньше очень хорошо пользовались, к сожалению, иссяк. Комфортно работать с легионерами? Я — тренер. Найду общий язык с любым футболистом», — приводит слова Осинькина Sport24.

«Крыльев Советов» набрали 9 очков в 8 матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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