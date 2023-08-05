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5 августа, 23:04

Осинькин выступил против сравнений Салтыкова с Пиняевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, корректно ли сравнивать полузащитника Никиту Салтыкова с нападающим Сергеем Пиняевым.

18-летний Салтыков в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1) стал автором дубля.

«Я против разговоров о сравнении Салтыкова с Пиняевым. Никита провел пока только один матч с первых минут. В других играх может по-другому сыграть соперник, и надо смотреть, как себя футболист проявит в разных ситуациях. Сегодня он провел отличный матч, забил два гола, и с этим его можно поздравить. Вперед, Никита!» — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo; радуются победе над &laquo;Ростовом&raquo;. Жара в Самаре! «Крылья Советов» разгромили «Ростов» 5:1 и переписали историю очных противостояний

По данным портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро. Контракт Салтыкова с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Metaratings
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Игорь Осинькин
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