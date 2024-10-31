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Сегодня, 21:21

Осинькин поблагодарил Корниленко за работу в «Крыльях»: «Ты делал нас всех лучше!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к Сергею Корниленко, который 31 октября прокинул пост спортивного директора клуба.

«Спасибо за все, Саныч! Ты делал нас всех лучше!» — написал Осинькин в своих соцсетях.

Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока ок выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

Команда Осинькина в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 матчах.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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