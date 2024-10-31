Осинькин поблагодарил Корниленко за работу в «Крыльях»: «Ты делал нас всех лучше!»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к Сергею Корниленко, который 31 октября прокинул пост спортивного директора клуба.

«Спасибо за все, Саныч! Ты делал нас всех лучше!» — написал Осинькин в своих соцсетях.

Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока ок выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

Команда Осинькина в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 матчах.