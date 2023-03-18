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Осинькин: «Писарского не вызвали в сборную — значит, надо выходить на другой уровень»

Осинькин поделился мнением о непопадании нападающего Писарского в сборную России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о непопадании нападающего Владимира Писарского в окончательный список сборной России.

«Мы понимали, что тот список был расширенным. Готовность игроков определяет главный тренер сборной России. Он решил, что на сегодня Тюкавин, Комличенко и Соболев более подготовлены. Значит, надо забивать и выходить на другой уровень. Сейчас он уже забил за «Крылья Советов» три мяча. Но только главный тренер сборной понимает, какое количество и каких людей ему нужно. Если игроков вызывают, то тренеры радуются за них. Если футболисты не едут, то тренеры рады, что у них в команде останется больше ребят, можно будет проводить полноценные тренировки», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 24 матча за самарскую команду, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-pisarskogo-ne-vy-zvali-v-sbornuyu-znachit-nado-vy-hodit-na-drugoj-uroven/
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Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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