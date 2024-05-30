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Сегодня, 18:20

Осинькин: «Для развития футбола было бы лучше, чтобы в РПЛ победил не «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о борьбе за победу в прошедшем сезоне чемпионата России.

«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не «Зенит». Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», — приводит слов Осинькина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 чемпионом страны шестой раз подряд стал «Зенит». При этом до последнего тура на победу в соревновании претендовали также «Динамо» и «Краснодар».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Осинькин
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