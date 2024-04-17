Осинькин о конфликте Булатова и Рахимова: «В таких ситуациях обе стороны считают себя правыми»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал конфликт между членом его штаба Сергеем Булатовым и главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

«Я вообще не видел конфликта между Рахимовым и Булатовым. Даже на видео видно, что я немножко в сторонке стою, когда ситуация произошла. Могу только сказать, что знаю версии инцидента с двух сторон, но не хотел бы вообще что-то об этом говорить. В таких ситуациях обе стороны всегда считают себя правыми. Давайте лучше сейчас закончим обсуждать эту тему, потому что, на самом деле, таких ситуаций бывает миллион», — приводит Осинькина Sport24.

15 апреля глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит удаление Рахимова в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). В перерыве встречи тренер «Рубина» вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Булатовым, предложив тому подраться.