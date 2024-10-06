Осинькин объяснил свои слезы после матча с «Локомотивом»: «Считаю себя сильным, но сентиментальным человеком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии «СЭ» объяснил, почему заплакал после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Когда вы подходили к трибунам, у вас слезы наворачивались. Нам показалось или это так?

— Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком.

— Что означали ваши слезы?

— Ничего... Давайте дождемся.

— На пресс-конференции вы сказали, что в понедельник что-то произойдет.

— Вы же тоже читаете. Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь... Это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни ни какую тему.

В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».