Осинькин объяснил свои слезы после матча с «Локомотивом»: «Считаю себя сильным, но сентиментальным человеком»

Сегодня, 19:31
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии «СЭ» объяснил, почему заплакал после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).
— Когда вы подходили к трибунам, у вас слезы наворачивались. Нам показалось или это так?
— Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком.
— Что означали ваши слезы?
— Ничего... Давайте дождемся.
— На пресс-конференции вы сказали, что в понедельник что-то произойдет.
— Вы же тоже читаете. Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь... Это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни ни какую тему.
В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».